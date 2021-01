Badegebühren stehen auf der Tagesordnung

Der Ortschaftsrat Tannau lädt am Montag, 18. Januar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tannau zur nächsten öffentlichen Sitzung. Die Tagesordnung sieht wie folgt aus: 1. Vergabe nach Ausschreibung zum Aufbau und Betrieb einer NGA-Breitbandinfrastruktur; 2. Anpassung der Badegebühren ab der Badesaison 2021; 3. Flächennutzungsplanung, Änderung des Flächennutzungsplans in der Fortschreibung für das Zieljahr 2020 in einem Teilbereich der Gemarkung Tettnang (Ortsteil Krumbach), Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB; 4. Bebauungsplan „Krumbach Ost“ - Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB; 5. Antrag zur Compliance-Richtlinie der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen - Aufhebung der Richtlinie und Auftrag zur Überarbeitung; 6. Mitteilungen und Anfragen