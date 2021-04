Babytreff im Internet

Regelmäßig bietet der Familientreff Tettnang in der Wilhelmstraße 6 Eltern die Möglichkeit, mit anderen Eltern in einem Babytreff in Kontakt zu kommen. Pandemiebedingt müssen diese Treffs zurzeit ausfallen. Damit der Kontakt zu jungen Familien erhalten bleibt, werden interessierte Eltern gesucht, deren Kinder in der Zeit vom Januar bis zum 31. März geboren sind, und die Interesse an einem Babytreff hätten. Laut Pressemitteilung soll diesen Eltern ein wöchentliches Online-Meeting angeboten werden, solange der Lockdown herrscht. Dieser Online-Babytreff wird ab 13. April jeden Dienstag von 9.30 bis 10.30 Uhr stattfinden. Dazu ist eine Anmeldung nötig. Gegebenenfalls wird eine Warteliste angelegt. Den Babytreff leitet Hebamme Anne Kiefer. Der Babytreff ist kostenlos.