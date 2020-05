B467 bleibt noch zwei weitere Wochen gesperrt

Die B467 zwischen Kressbronn und Tettnang muss noch weitere zwei Wochen gesperrt bleiben, voraussichtlich bis einschließlich 19. Juni. Hauptgrund ist laut Pressemitteilung des Landratsamts, dass auf drei Kilometern nun auch noch die Schutzplanken erneuert werden.

Diese Arbeiten waren ursprünglich für den Herbst oder das kommende Frühjahr eingeplant und hätten eine erneute halbseitige Sperrung der Strecke bedeutet. Wegen eines Messetermins hätte die Zeit dafür im Juni nicht gereicht. Weil die Messeveranstaltung aber ausgefallen ist, haben sich Straßenbauamt und Regierungspräsidium dazu entschlossen, diese Arbeiten gleich mit zu erledigen.

Außerdem haben die Regenfälle Mitte Mai die Asphaltarbeiten verzögert und im Bereich der Auffahrt Kressbronn Richtung Lindau wurde über den ursprünglichen Bauplan hinaus die komplette Tragschicht ausgetauscht, denn diese erwies sich nach Abfräsen der Deckschicht als deutlich verschlissener als erwartet. Auch das hat Zeit gekostet.

Seit Mitte Mai wird die B 467 zwischen der Abfahrt Gießenbrücke und dem Kreisverkehr an der Tankstelle in Kressbronn sowie die Anschlussstellen in einem Gemeinschaftsprojekt von Regierungspräsidium und Bodenseekreis umfangreich saniert und ist daher voll gesperrt.