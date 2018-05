B-Juniorinnen fehlen zwei Schritte zur Bundesliga

Die B-Juniorinnen des TSV Tettnang haben es geschafft: Mit einem 1:0-Sieg gegen den TSV Frommern feierten die Nachwuchsfußballerinnen am Samstag den Meistertitel in der Oberliga Baden-Württemberg. Mit dem Erfolg qualifizierte sich der TSV für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga.

Die Ausgangslage war vor dem Anpfiff klar: Tabellenführer Tettnang und der Zweitplatzierte TSV Frommern waren punktgleich, auf Platz drei lauerte der SC Sand mit nur zwei Punkten Rückstand. Die Tettnanger brauchten also einen Sieg für den Titel. „Wir wollten den Mädels vor dem Spiel ein bisschen den Druck nehmen. Wir haben ihnen immer wieder gesagt, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren müssen“, sagte Trainerin Mona Blank die Strategie der Tettnanger. Zu den Stärken zählte die Trainerin „unser Tempo, vor allem über die Außen mit direktem Zug zum Tor. Und dann im Strafraum direkt den Abschluss suchen.“ Genau dieser Plan wäre schon in der sechsten Minute um ein Haar aufgegangen.

Starke Leistung

Die überragende Lotta von Dewitz setzte sich auf dem rechten Flügel durch, ihre Flanke in die Mitte konnte Alica Reiner aber nicht kontrollieren und so blieb es bei der dicken Chance. Kurz darauf wurde es auf der Gegenseite richtig eng. Stürmerin Celine Schwarz erlief sich – allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position – einen Steilpass hinter die Abwehr, Tettnangs Keeperin Alexa Gragnato blieb im Eins-gegen-eins aber ganz cool und verhinderte den Rückstand. Tettnang hatte mehr vom Spiel, Frommern setzte eher auf Konter über die pfeilschnelle Celine Schwarz. Weil beide Mannschaften absolut gleichwertig waren und außerdem niemand durch unnötiges Risiko einen Rückstand in Kauf nehmen wollte, ging es mit 0:0 in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Tettnang eine weitere große Stärke der Saison: „Unsere Standards. Die haben wir unter der Woche nochmal intensiv trainiert“, so Blank. In der 46. Minute bekam Gästekeeperin Nina Benjak eine Freistoßflanke von Saphira Knoll nicht zu fassen und Lotta von Dewitz drückte den Ball zum 1:0 für Tettnang über die Linie. Danach musste Frommern mehr fürs Spiel tun und hatte kurz darauf eine gute Chance durch Celine Kandler, die aber wieder im Eins-gegen-eins an Gragnato scheiterte. Eine Viertelstunde vor Schluss fuhr Tettnang einen Konter über rechts, der stark an die Situation aus der sechsten Minute erinnerte. Von Dewitz setzte sich durch, aber erneut brachte Alica Reiner ihre Flanke nicht im Tor unter. Im direkten Gegenzug klärte Alicia Serafini in letzter Sekunde eine Hereingabe von Frommerns Rebekka Schmid aus dem Strafraum. In der Schlussphase ließ Tettnang die Gäste nicht mehr vors eigene Tor kommen, vor allem Ramona Schmid beschäftigte die Frommerns Hintermannschaft immer wieder, zog häufig mehrere Gegenspieler auf sich.

Belohnung für eine gute Saison

Tettnangs Trainerteam nahm am Ende durch geschickte Wechsel noch etwas Zeit von der Uhr und so freuten sich die Tettnanger nach Schlusspfiff über den verdienten Sieg und die Meisterschaft. „Es war ein hochklassiges Oberliga-Spiel“, sagte Trainerin Karin Boos. „Die Mannschaft hat sich für eine hervorragende Saison belohnt.“ Eine Saison, die noch nicht vorbei ist. Am 26. und 31. Mai stehen die Aufstiegsspiele zur Relegation in die Bundesliga Süd an. Der Gegner aus der Oberliga Bayern steht schon fest, die SpVgg Greuther Fürth sicherte sich mit 18 Siegen aus 18 Spielen überlegen die Meisterschaft. In der Oberliga Hessen steht am Sonntag noch der letzte Spieltag an, derzeit sieht alles nach Eintracht Frankfurt als zweiter Gegner für Tettnang aus. „Wir verändern an unserer Spielweise gar nichts und wir haben auch nichts zu verlieren“, sagte Karin Boos.