B-Juniorinnen des TSV Tettnang vor schwierigem Spiel

Nach den beiden 0:3-Niederlagen gegen Freiburg am 22. März und vier Tage danach gegen Karlsruhe haben die B-Fußballjuniorinnen des TSV Tettnang am 2. April mit 0:6 in Glatten erneut ohne eigene Tore verloren. Nun steht am kommenden Samstag, 30. April, gegen den SV Eutingen ein ganz schwieriges Spiel auf dem Programm.

Nach dem Heimsieg gegen Löchgau eine Woche nach dem 0:6, das die Tettnanger mit einem verdienten 2:1-Sieg für sich entscheiden konnten, retteten sie sich erstmals auf den Tabellenplatz sechs. Doch am vergangen Samstag mussten sich die Tettnanger B-Mädels nach einem hart umkämpften Spiel mit 0:3 gegen die Meistermannschaft TSV Crailsheim geschlagen geben.

Crailsheim tat sich oftmals schwer, durch das starke Mittelfeld und durch die starke Abwehr der Tettnangerinnen zu kommen, ging allerdings dennoch nach lediglich acht gespielten Minuten mit 1:0 in Führung. Die Montfortstädterinnen fanden nach und nach besser in die Partie und hatten den starken Sturm des Meisterteams gut im Griff. So ging es mit einer knappen Führung für die Heimmannschaft in die Halbzeitpause.

Tettnangs Trainer Peter Riedlinger motivierte nochmals sein starkes Team und forderte die Spieler auf, mutiger in der Vorwärtsbewegung zu sein. Am Anfang der zweiten Halbzeit war der Ehrgeiz in den Augen der Tettnangerinnen zu sehen – die Mädels schafften es auch immer wieder, die Abwehr der Gegnerinnen stark unter Druck zu setzen. Jedoch konnten sie sich nicht mit einem Tor belohnen. In der 42. Minute bekam der TSV Crailsheim die Chance, die Führung mit einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters auszubauen: Die Torspielerin der Montfortstädterinnen, Ann-Cathrin Maurer, hatte keine Chance gegen den platzierten Elfmetertreffer – so ging die Heimmannschaft mit 2:0 in Führung.

Doch die Tettnangerinnen gaben nicht auf und machten es den gegnerischen Abwehrspielerinnen immer wieder schwer. Doch in der 63 Minute fiel ein Kopfball, kurz vor dem Sechzehner direkt vor die Füße der Crailsheimerin Sophia Klärle, diese brachte den Schuss sicher im Tor unter. Somit endete das Spiel aus Tettnanger Sicht mit 0:3.

Am kommenden Samstag, 30. April, stehen die B-Juniorinnen des TSV Tettnang erneut vor einem schwierigen Spiel – diesmal gegen den SV Eutingen. Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Oberliga Baden-Württemberg. Mit einem Punkt Abstand belegt Eutingen den sechsten Tabellenrang, Tettnang liegt direkt dahinter. Lediglich drei Punkte trennen den TSV und nur vier den SV Eutingen vor dem ersten Abstiegsplatz – deshalb steht das TSV-Team unter Druck, drei Punkte sind Pflicht. Das Spiel beginnt um 16 Uhr im Riedstadion in Tettnang.