B-Juniorinnen des TSV Tettnang siegen mit 3:0

In der Oberliga Baden-Württemberg der B-Fußballjuniorinnen hat der TSV Tettnang am Samstag gegen den SC Sand ein Auswärtsspiel zu bestreiten. Laut Vereinsbericht versprach die Partie spannend zu werden - trafen hier doch der Meister und Vizemeister der Vorsaison aufeinander. Am Ende behielten die Tettnangerinnen ohn Gegentreffer die Oberhand.

Von Beginn an kamen die B-Juniorinnen des TSV gut ins Spiel und setzten die Gegnerinnen sofort unter Druck. Der Gastgeber aus Sand war so dazu gezwungen, früh mit langen Bällen zu agieren. In den ersten 20 gespielten Minuten kam Tettnang zu zwei hochkarätigen Torchancen, die allerdings nicht verwertet werden konnten. In der 20. Minute setzte sich die Sanderin Lena Schmidt auf der Außenbahn durch, wurde jedoch innerhalb des Strafraumes von den Beinen geholt. Tettnangs Torfrau Alexa Gragnato zeigte gute Nerven und hielt den folgenden Strafstoß sicher.

Die Tettnangerinnen reagierten allerdings unbeeindruckt, zeigten in der Folge ein noch druckvolleres Spiel nach vorne und erzielten in der 26. Minute durch Teresa Prosen das 1:0. Mit dieser knappen, jedoch verdienten Führung im Rücken ging es in die Halbzeitpause. Danach nahm das TSV-Trainerteam einige Änderungen vor. Jana Gut nahm dabei die stärkste Sander Akteurin, Lena Schmidt, aus dem Spiel.

Die Heimelf aus Sand hatte nun keine nennenswerte Chancen mehr, vor dem Tettnanger Tor gefährlich aufzutauchen. In der 65. Spielminute versenkte Alicia Serafini die Ecke von Ramona Schmid per Direktabnahme im Tor. In der 78. Minute brachte die kurz davor eingewechselte Sarah Gruschka aus dem Halbfeld einen Schuss auf das Tor, den die Torhüterin aus Sand jedoch nur abklatschen ließ. Die im Strafraum lauernde Anna-Lena Kibler stand völlig richtig und konnte den Abpraller zum 3:0-Endstand verwerten.