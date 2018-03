B-Juniorinnen des TSV sind in Eutingen gefordert

Die B-Juniorinnen des TSV Tettnang reisen als Tabellenführer zu ihrem nächsten Punktspiel nach Eutingen. Spielbeginn am Samstag, 17. März, ist um 15.30 Uhr. Für die Mannschaft von TSV-Trainerduo Karin Rasch-Boos/Mona Blank geht es darum, sich beim Tabellenvierten keinen Ausrutscher zu leisten.

Damals, im Hinspiel auf heimischem Platz, hatten die Tettnangerinnen mit dem SV Eutingen keine Probleme und fertigten den Gegner mit 5:0 ab. Je zweimal Lea Brinz und Emily Dressler sowie Torjägerin Julia Sützenberger waren der Garant für den letztlich ungefährdeten Sieg.

Das zweite Aufeinandertreffen in der laufenden Saison an diesem Samstag verspricht mehr Spannung. Denn die Mannschaft von Trainer Rainer Kalbacher steht derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und gilt als zweikampf- und heimstark. Die bislang letzte Niederlage in der laufenden Oberligasaison kassierte der SV Eutingen am 21. Oktober beim 0:2 gegen den Hegauer FV. Beim derzeit Tabellenzweiten und schärfsten Verfolger des TSV Tettnang, dem TSV Frommern-Dürrwangen, holte der SVE ein 2:2. Ebenfalls Unentschieden spielten die Kalbacher-Mädchen bei ihrem ersten Auftritt nach der Winterpause in Waldshut (1:1).