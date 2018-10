B-Juniorinnen des TSV kassieren erste Saisonniederlage

Die Tabellenführung eingebüßt haben die B-Juniorinnen des TSV Tettnang in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg am Samstag. Bei der 1:2-Niederlage am sechsten Spieltag beim TuS Mingolsheim ging der TSV das erste Mal ohne Zählbares vom Platz. Ganz besonders bitter für Tettnang war der Siegtreffer der Gastgeberinnen.

Der fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit, die Torhüterin des TSV sah dabei nicht besonders gut aus. „Zumindest in der ersten Halbzeit waren wir ganz schwach, hatten keinen Zugriff auf den Gegner und immer einen Schritt zu langsam“, beklagte TSV-Coach Karin Rasch-Boos rückblickend.

Ohne Saphira Knoll und Sophia Schäfer, die verletzungs- und krankheitsbedingt passen mussten, gingen die Gäste in die Partie. Nach einer Viertelstunde traf Mingolsheim durch Lara Lingenfelser zur Führung. „Wie aus dem Nichts“ (Rasch-Boos) folgte eine weiterer Viertelstunde später allerdings das 1:1. Ein feines Zuspiel von Sophie Hoffmann konnte Teresa Prosen verwerten. Nach der Halbzeitpause lief es beim TSV Tettnang zwar besser, allerdings blieben zwingende Torchancen aus. „Mingolsheim stand kompakt und hat das gut gemacht“, sagte Karin Rasch-Boos.

Als alles nach einem durchaus verdienten Unentschieden aussah, bekam in der Nachspielzeit TSV-Torfrau Alexa Gragnato einen versprungenen Ball nicht unter Kontrolle. Andra Irrgang nahm das Geschenk gerne an und netzte zum 2:1-Heimsieg ein. Für die Tettnangerinnen war es, nach zwei Unentschieden in Folge, die erste Saisonniederlage überhaupt. Sie mussten überdies die Tabellenführung an den punktgleichen TSV Frommern abgeben, der bislang ein Spiel weniger als Tettnang absolviert hat.