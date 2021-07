B 467 nach schwerem Unfall teils gesperrt

Gegen 17.20 Uhr ist ein schwerer Verkehrsunfall an der Abzweigung der B 467 auf die L 329 bei Tettnang-Fünfehrlen gemeldet worden. Wie die Polizei in einer ersten Stellungnahme schreibt, sind ein Lastwagen und ein Auto in den Unfall verwickelt.

Es gebe mehrere Verletzte.

Feuerwehr, Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber sowie die Polizei sind vor Ort im Einsatz.

Aktuell regelt die Polizei den Verkehr auf der B 467 wechselseitig, sodass die Autos passieren können.