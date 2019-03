Bürgermooser Narren feiern sich und die Freundschaft

Mit abwechslungsreichem Programm haben die Bürgermooser Narren am Bromigen ihre 25-jährige Jubiläumsdorffasnet gefeiert. Schon um 11 Uhr ging es mit der Befreiung der Kindergartenkinder los, die in einem kleinen Umzug durch das Dorf marschierten. Im großen Festzelt fand der Kinderball statt, bei dem die Jüngeren viel Spaß an dem buntgestalteten Programm hatten.

Richtig zur Sache ging es dann aber beim Narrenbaumstellen vor dem Pub18. Zunftmeister Dominik Bundy begrüßte Bürgermeister und Schirmherr Bruno Walter, Ehrenzunftrat Frank Spleiß sowie den Fanfarenzug Montfort, der auf der Showbühne aufspielte. Bruno Walter, der mit Bürgermooser Schirm gekommen war, hatte zu diesem Anlass gar die todernste Ratssitzung in Tettnang geschwänzt.

Der Narrenbaum, ein Freundschaftsbaum, von den Tettnanger Ortschaftszünften zum Jubiläum der Bürgermooser gestiftet, erhob sich langsam mit gewaltiger Kraftanstrengung der Zimmerleute, einigen Schnäpsen, viel Musik und Hauruck-Anfeuerung der Zuschauer. Flotte Klänge gab es dazu von den Schalmeien Fischbach und dem Fanfarenzug Weißenau. Ein Regenschauer, der von einer fröhlichen Närrin „Konfetti Gottes“ genannt wurde, tat der guten Laune keinen Abbruch.

Ein eindrucksvolles Bild ergab der Sternmarsch. Zuerst traf der Fanfarenzug Brochenzell im Rittergewand ein, dann erschien die Maskengruppe der Bürgermooser „Walderer“, begleitet von den Schalmeien Langenargen. Fahnenschwingend, mit bunten Gewändern und Turbanen begleitete der Fanfarenzug Weißenau die Urhexe. Zuletzt vervollständigten die Sumpfbiberhexen und der Fanfarenzug Langenargen das bunte Bild.

Viele Besucher hatten sich mittlerweile an den verschiedenen Orten verteilt und feierten ausgelassen. Im „Hexenkessel“ war es proppenvoll, alle Zelte waren bestens besucht und das vielfältige kulinarische Angebot auf der „Essmeile“ wurde gut angenommen. Auf der Showbühne ging es mit einem Brauchtumstanz der Narrenzunft weiter, der eindrucksvoll die Ängste der Walderer vor den Hexen im wabernden „Bühnen“-Sumpfnebel darstellte.

In der Mehrzahl weibliche Fans begrüßten lautstark die Lumpenkapelle „Fötzlesbrass“, die mit originellen Outfit und witzigen Showeinlagen die ohnehin schon tolle Stimmung weiter anheizten. Bei Auftritten des Spielmannszugs Kehlen, der Schalmeien Weingarten, der Lumpenkapellen Eriskirch und Meckenbeuren sowie der Tanzgruppe „Danceaholics“ wurde bis in die späte Nacht weitergefeiert.