Bürgermooser Dorffasnet glänzt mit Gastfreundschaft

„Das wir alle zusammen helfen, ist wirklich erfreulich“ hat Dominic Bundy, Zunftmeister der Narrenzunft Bürgermoos am Bromigen Freitag bilanziert. Unter Leitung von Zunfträtin Julia Denkinger, die seit drei Jahren die Dorffasnet organisiert, haben sich zahlreiche der inzwischen 320 Mitlieder engagiert.

Mit fröhlichen Klängen begleiteten die Gäste vom Spielmannszug Kehlen, dem Fanfarenzug Weissenau und dem Schalmeienorchester Fischbach Narrenbaumstellen und Umzug. Später spielten dann auch Fötzlesbrass und die Lumpenkapelle Mecka im Partyzelt auf. Der Narrenbaum mit Walderer, Sumpfbiberhexe, Büttel und Urhexe geschmückt, wurde am Bürgermooser Pub18 mit Hilfe der Zimmerei Plümer gestellt. Eine Besonderheit des Bürgermooser Hemedglonker- oder Dorffasnets- oder Stadtteil-Umzugs: Die Narren werden auf vier Umzugsstationen frei verpflegt –und alle Arten von Getränken und Leckereien ans närrische Volk ausgegeben. Die Umzugsteilnehmer genossen Glühwein, Punsch, Mostschorle oder Schnäpse ebenso wie auf Schmalzbrote, Krapfen und süßes oder salziges Gebäck.

An dieser einmaligen Kombination von Gastfreundschaft, Freigiebigkeit und Fasnetsfreude möchte man in Bürgermoos festhalten. Manche Gäste waren vielleicht aus deshalb weit angereist. „Wir freuen uns auch über Gäste aus dem Umland. Bis aus Oberkochen bei Aalen sind wieder Besucher gekommen“, berichtete Zunftmeister Bundy. Ein besonderes Anliegen sei es, aus Einkünften, Verlosung und Vereinsmitteln wieder für einen guten Zweck spenden zu können. So wolle man einen Betrag von 999,99 Euro der „Urmel“ Kinderkrebshilfe zukommen lassen.

Besonderen Grund zum Feiern haben die Bürgermooser Narren im nächsten Jahr zum 25-Jährigen. Zahlreiche Gäste feierten noch fröhlich und „krachend“ mit Bewirtungsständen, Karussell, DJ-Sounds und Partyzelt weiter. (oej)