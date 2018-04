Bürgermoos West: Erneut Offenlegung

Am Ende hat der Technische Ausschuss (TA) bei einer Enthaltung dem veränderten Entwurf des Bebauungsplans „Bürgermoos West BA II“ zugestimmt. Eingearbeitet wurden teils die Ergebnisse der Offenlage. Zum einen hat es Änderungen in den Baufenstern für Stellplätze gegeben, zum anderen wurden durch Änderungen des Umweltberichts sowohl Änderungen im Text als auch in der Planzeichnung notwendig. Darüber hinaus hatte die Stadt bei der öffentlichen Bekanntmachung einen falschen Abgrenzungsplan verwendet. Deswegen soll es jetzt eine erneute verkürzte Offenlage geben.

Für die Kauer sei das Vorhaben „ein Schlag ins Gesicht“, hob der Kauer Ortsvorsteher Joachim Wohnhas (CDU) an, sprach gar von einer „Kriegserklärung“. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Befürchtungen gegeben, dass das Gewerbegebiet traditionelle Kauer Hopfenanlagen verdrängen werde. Hier ergriff Bürgermeister Bruno Walter das Wort und verbat sich diese Wortwahl. Er verwies darauf, dass es um eine ganzheitliche Planung gehe: „Das ist eine Verantwortung der Stadt.“ Zudem verwies er später mit Blick auf die Flächen im Privatbesitz, dass man niemanden zwingen könne, sein Grundstück zu verkaufen.

Unternehmen will umsiedeln

Nun ist bei dem Verfahren laut Walter zusätzliche Eile geboten. Die Firma SW Automation möchte auf zwei Baufeldern, die am nächsten an der L 333 gelegen sind, mit dem Bau beginnen. Hintergrund ist laut Sitzungsvorlage, dass das Gebäude in Bechlingen bereits veräußert sei. Der Technische Ausschuss hat vor diesem Hintergrund dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, auf seine Vorberatungskompetenzen zu verzichten. Der Gemeinderat wird den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans am Mittwoch, 20. Juni, daher also direkt fassen.

Auf die Einwendung eines Bürgers, dass er es bedenklich finde, dass Betriebsleiterwohnungen ausgeschlossen seien, sagte Hansjörg Bär (Freie Wähler), dass er es gut finden würde, wenn das dem Besitzer freigestellt sei. „Sonst schließen wir junge Handwerker aus“, sagte Bär. Hierauf erwiderte Andreas Huchler (CDU), dass mit Betriebsleiterwohnungen bestimmte Gewerbetreibende ausgeschlossen werden würden. So sei dann im Zweifel kein Nachtbetrieb oder eine Nachtanlieferung mehr möglich. Bürgermeister Walter stimmte dem zu: Es habe in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit Unternehmen wegen der Lärmbelästigung gegeben. Es gehe hier auch gerade darum, solche Unternehmen umsiedeln zu können. Ansonsten seien solche Betriebe gar nicht mehr ansiedelbar.

Einwendungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit, dass die Entwässerung nicht ausreichend sei, folgte der TA nicht. Dem Hinweis, dass das Gebiet durch Hopfengärten geprägt sei und dass durch ein Gewerbegebiet ein schützenswertes Biotop zerstört werde, folgte der TA ebenfalls nicht. Vorgesehen sind Gründächer, auch soll der Baumbestand erhalten bleiben, ebenso sollen Biotope neu angelegt werden. Zudem gibt es Ausgleichsflächen an anderen Stellen. Bruno Walter spitzte zu: „Einige Biotope, die gar nicht mehr vorhanden waren, werden nachträglich wieder geschaffen.“