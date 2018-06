Bürgermeisterwahl: Bruno Walter lädt zu Bürgergesprächen ein

Die Bürgermeisterwahl rückt näher: Am 15. März sind die Tettnanger aufgerufen, ihr Stadtoberhaupt für die kommenden acht Jahre zu wählen. Bereits im Dezember reichte der amtierende Bürgermeister Bruno Walter als bislang einziger Kandidat seine Bewerbung ein. „Nachdem ich mein Amt mit sehr großer Freude ausübe und ebenso gerne fortsetzen möchte“, betont Bruno Walter, „ist meine erneute Kandidatur für mich selbstverständlich“.

In seiner ersten Amtszeit sei es ihm gelungen, gemeinsam mit Gemeinderat und Verwaltung zahlreiche wichtige Aufgaben zu erledigen sowie Konzepte für die weitere Entwicklung von Stadt und Ortschaften auszuarbeiten, schreibt der Bürgermeister in einer Pressemitteilung. Weitere sehr bedeutsame Projekte befinden sich derzeit in der Entscheidungsphase, ihre Umsetzung werde zügig erfolgen. Auf diese Grundlagen will Bürgermeister Walter in einer zweiten Amtszeit aufbauen. Dabei sei es ihm „sehr wichtig, die Bürger wie bisher einzubeziehen und an den Entscheidungen zu beteiligen“, heißt es in der Mitteilung..

In einen offenen Dialog treten

Seinen in Kürze beginnenden Wahlkampf will er nun nutzen, um über die anstehenden Themen mit den Bürgern in einen offenen Dialog zu treten, „so wie ich das seit nahezu acht Jahren pflege“.

Walter ist davon überzeugt: „Die Bürgerinnen und Bürger wissen ganz genau, was ihnen wichtig ist und was nicht.“ So freut sich der Bürgermeister auf ihre Anregungen, Ideen und Vorschläge, die in die weitere Arbeit von Gemeinderat, Verwaltung und ihm selbst einfließen werden.

Wer Bürgermeister Bruno Walter auf Wahlkampftour erleben will, sollte sich diese Termine vormerken: Donnerstag, 26. Februar, 19.30 Uhr, „Löwen“ Prestenberg; Freitag, 27. Februar, 19.30 Uhr, „Ritter“ Langnau; Samstag, 28. Februar, 9 bis 12 Uhr, Städtlesmarkt; Samstag, 28. Februar, 14 Uhr, Seniorennachmittag Kau; Dienstag, 3. März, 19.30 Uhr, „Bären“ Tettnang; Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr, Kindergarten Kau; Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr, „Kreuz“ Tannau; Samstag, 7. März, 9 bis 12 Uhr, Städtlesmarkt; Samstag, 7. März, 14 Uhr, Seniorennachmittag Obereisenbach-Krumbach-Tannau; Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr, SZ-Podiumsdiskussion in der Aula des Montfort-Gymnasiums; Mittwoch, 11. März, 19.30 Uhr, „Traube“ Wielandsweiler; Donnerstag, 12. März, 19.30 Uhr, „Ritter“ Tettnang; Samstag, 14. März, 9 bis 12 Uhr, Städtlesmarkt; Die öffentliche Bewerbervorstellung aller Kandidaten findet am Mittwoch, 25. Februar, um 19 Uhr in der Stadthalle Tettnang statt.