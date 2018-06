Bürgermeister schlägt Petitionen an Land- und Bundestag vor

Die jüngsten Ereignisse im Langnauer Ortschaftsrat haben im Argental mächtig Staub aufgewirbelt. Und die Zahl derer, die das Ganze mittlerweile als Bauerntheater empfinden oder Vergleiche zu Schilda ziehen, wächst täglich. Einen möglichen Weg aus dem Dilemma will Bürgermeister Bruno Walter den Ortschaftsräten nun in einem offenen Brief aufzeigen.

Einigkeit scheint im Argental zumindest in der Bewertung der Rechtslage zu bestehen. Warum Paragraf 29 der Gemeindeordnung in Verbindung mit Artikel 137 des Grundgesetzes festlegt, dass Arbeitnehmer der Stadt kein Mitglied von Ortschafts- oder Gemeinderat sein können, gleichzeitig aber eine Ausnahme vorsieht für Beschäftigte, die überwiegend körperlich tätig sind, kann kaum einer nachvollziehen. Auseinander gehen dann allerdings die Meinungen hinsichtlich der Folgen für die noch amtierende Ortschaftsrätin Simone Holitsch und die neu ins Gremium gewählte Sybille Weiß beziehungsweise, wie der Ortschaftsrat mit diesen Folgen umgeht und welches formal-bürokratische Prozedere daraus resultiert.

Nachdem der alte Ortschaftsrat am Montag mehrheitlich den Beschluss gefasst hat, dass für Simone Holitsch kein Hinderungsgrund nach Paragraf 29 Gemeindeordnung vorliegt, obwohl vorher klar war, dass die Rechtslage eindeutig ist und der Beschluss deshalb rechtswidrig sein würde, bewegten die fast 50 Zuhörer und Beobachter der Sitzung vor allem zwei Fragen: Warum hat der Ortschaftsrat so entschieden und warum tat er das in geheimer Abstimmung? Theorien gab’s sogleich ein paar verschiedene – wobei sich diese aufgrund der geheimen Abstimmung letztlich nicht belegen lassen.

Das Dorf ist gespalten

Im Gespräch mit der SZ gibt CDU-Rat Winfried Ruetz, der den Antrag auf geheime Abstimmung gestellt hat, zu verstehen, dass das Thema das Dorf in zwei Hälften gespalten habe. „Ich wollte einfach, dass jeder Ortschaftsrat frei entscheiden kann. Deshalb habe ich die geheime Abstimmung beantragt“, sagt Ruetz.

Um ein langwieriges Prozedere zu vermeiden und möglichst schnell wieder die Handlungsfähigkeit des Ortschaftsrates herzustellen, will sich Bürgermeister Bruno Walter nun in einem offenen Brief an die Mitglieder des Gremiums wenden. Gegenüber der Schwäbischen Zeitung und im Internetblog „Unser schönes Argental“ kündigt er an, dass er dem Ortschaftsrat vorschlagen wird, in der nächsten Sitzung – voraussichtlich in zwei Wochen – formal die Hinderungsgründe für Simone Holitsch und Sybille Weiß festzustellen und diesen Beschluss zu verbinden mit einer Empfehlung an den Gemeinderat, sich per Petition im Landtag und im Bundestag für eine inhaltliche Überprüfung und gegebenenfalls eine Änderung der fraglichen Paragrafen stark zu machen.