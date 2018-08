Bürgermeister Bruno Walter: „Die Stadt der kurzen Wege muss Realität sein“

Wohnungsnot, fehlende Gesamtkonzepte für die Innenstadt und warum er eine höhere Verschuldung kommen sieht: Die SZ-Redakteure Mark Hildebrandt und Thilo Bergmann haben sich mit Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter über Zukunftsthemen der Stadt unterhalten. Walter sagt auch, ob er eine dritte Amtszeit anstreben wird oder nicht.

Herr Walter, Wachstum ist auch weiterhin das prägende Thema in Tettnang, das mit Investitionen verbunden sein wird. Reicht das Geld oder wird die Stadt Schulden aufnehmen müssen?

Derzeit stehen mit zwei fünfgruppigen Kindergärten, der Stadthalle und der Sporthalle, dem zweiten Abschnitt bei der Sanierung des Loreto-Quartiers sowie dem Freibad Obereisenbach fünf Großprojekte zur Realisierung an. In dem Moment, in dem der Gemeinderat entschieden hat, für freiwillige Aufgaben wie die Sanierung des Freibads Obereisenbach Geld in die Hand zu nehmen, dürfte eigentlich klar gewesen sein, dass die Bereitschaft besteht, die Verschuldung zu erhöhen. Zumal ich das klar angesprochen habe und wir genügend Aufgaben haben.

In Sachen Bädle haben Sie gegen den Gemeinderat gestimmt…

Das war ein längerer Prozess bei mir. Zum einen weiß ich, wie wichtig eine solche Einrichtung ist, auch durch die Erfahrung mit unseren eigenen Kindern. Auf der anderen Seite ist es meine Aufgabe, die Stadt ganzheitlich zu sehen. Für mich ist wichtig, was wir Familien, Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt neben zwei Freibädern bieten können. Unsere Spielplätze sind größtenteils in einem schlechten, liederlichen Zustand, wir haben keine Skaterbahn oder Soccerboxen. Dann stelle ich fest, dass wir im Sommer zwei Freibäder haben und den Rest des Jahres schlecht aufgestellt sind. Da sehe ich so massive Defizite, dass ich sage, da muss man Prioritäten setzen. Und ich würde die Prioritäten anders setzen.

Die Vorplanung für das Bädle kann nun beginnen. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Bekenntnis, die Planung auf jeden Fall weiterzuführen?

Der Gemeinderat wird sich wahrscheinlich mehrheitlich zum Bau entschließen, diesen Eindruck habe ich schon. Das ist eine politische Entscheidung. Und wenn der Rat sagt, dass er bereit ist, die Schulden zu erhöhen, dann ist das so. So ist Demokratie.

Die kaputten Spielplätze und fehlende Möglichkeiten für Jugendliche, die Sie angesprochen haben, sind nicht neu. Warum haben Sie bis jetzt nichts gemacht?

Es gab immer wieder Ansätze, die Budgets für die Spielplätze zu erhöhen. Diese sind aber immer wieder dem Sparkonzept zum Opfer gefallen, das muss man ganz deutlich sagen. Aber wenn wir nicht jetzt drüber reden, dann nie mehr. Es ist wirklich viel später als man das Thema hätte ansprechen und angehen müssen.

In Kau trifft in Sachen Gewerbewachstum der Bebauungsplan Bürgermoos West auf Kritik. Da würden die klassischen Hopfenanbaugebiete gefährdet, lautet die Sorge. Stimmt dieser Eindruck?

Die Frage trifft einen entscheidenden Punkt. Mit der Landwirtschaft ist es zwiespältig. Der Hopfen- und Obstanbau prägen unsere Landschaft. Hopfen ist heute ein globales Produkt. Wenn der Hopfenpreis hoch ist, werden weltweit die Anbauflächen ausgebaut. Wenn aber die Lager der Brauereien voll sind, wird der Preis sinken und die Anbaufläche zurückgehen. Meine Einschätzung ist, dass im Bereich des Schussentals im Lauf der Jahre der Hopfenanbau und die Landwirtschaft eher zurückgehen werden. Im Gegenzug wird sich die gewerbliche Entwicklung verstärken. Wenn man sich aber die Gesamtgemarkung der Stadt anschaut, dann wird es nie die ausschließlich gewerbliche Entwicklung geben. Wir werden versuchen, die Balance zu halten, denn eine immer stärkere Verdichtung im Schussental wird die Lebensqualität verschlechtern. Dann haben wir nämlich Großstadtniveau, das darf nicht passieren. Wobei ich eines klar sage. Kein Landwirt wird gezwungen, seine Flächen zu verkaufen. Diese Entscheidung trifft jeder selbst.

Im letzten Jahr haben Sie gesagt, dass es gute Verkehrskonzepte für Tettnang braucht, wenn man nicht wie der Großraum Stuttgart enden möchte. Gibt es diese guten Konzepte schon? Am Nadelöhr Wangener Straße/Lindauer Straße hat sich zu Stoßzeiten nicht viel geändert.

Gegenüber früher hat sich einiges verändert. Doch müssen wir auch sehen, dass der Individualverkehr und der Schwerlastverkehr weiter zugenommen haben. Wir setzen uns gerade wieder intensiv mit dem Thema auseinander. Im Herbst werden wir einen Vorstoß an den Gemeinderat wagen, um Parkraum und Mobilitätskonzepte anzustoßen. Wir werden dem Gremium vorschlagen, weitere Untersuchungen machen zu lassen. Aus meiner Sicht könnte es helfen, die beiden Geradeausspuren stadtein- und stadtauswärts zu verlängern. Eine vierte Spur sozusagen. Man darf aber nicht verkennen, dass das in bestehendes privates Grundstückseigentum eingreifen würde, und dann steht auch ein denkmalgeschütztes Gebäude im Weg. Auch die Abzweigungen der Lindauer Straße zum Schäferhof und Oberhof spielen eine große Rolle. Die Planung für einen Kreisverkehr an der Stelle liegen schon in der Schublade, wurden aber aus Kostengründen immer wieder vom Gemeinderat verworfen. Ein Kreisverkehr wäre der ideale Stadteingang. Und ein weiteres Thema wird die L 333 Richtung Bürgermoos und Kau sowie eine zweite Rampe bei der B 467 sein.

Es gab einen runden Tisch mit den Händlern in der Montfortstraße. Was deutlich wurde: Es fehlt ein tragfähiges Konzept für die Innenstadt. Warum ist so wenig passiert?

Ich würde nicht sagen, dass wenig passiert ist. Wenn ich sehe, dass die Karlstraße jahrelang den Charme der 60er und 70er Jahre versprühen durfte und wir die innerörtliche Entlastungsstraße erreicht haben, dann meine ich schon, dass wir ganz grundsätzliche Veränderungen geschaffen haben. Dies gilt auch für die Durchgänge und Querungen wie insbesondere Richtung Kistenfabrik.

Und dennoch haben wir ja zwei Achsen, die durch die Stadt führen. Und die Montfortstraße fühlt sich abgehängt. Was muss da passieren, um die Stärken der Geschäfte dort vermarkten zu können?

Ein außerhalb gelegenes Zentrum aus Lebensmittel-, Getränke- und Drogeriemarkt haben wir in den letzten Jahren konsequent verhindert, weil man klar gesagt hat, dass man die Innenstadt stärken will. Die Menschen, die vor Ort leben, müssen überzeugt werden, hier in der Stadt einzukaufen. Das ist unsere Aufgabe und die des Stadtmarketings. Bei einem Vollsortimenter wurde lange über die Verwendung des Geländes der ehemaligen Kistenfabrik diskutiert, aber ohne Erfolg. Das ist eine hochattraktive Fläche, die an das Innenstadtzentrum anschließt.

Aber was ist die Vision für die Innenstadt?

Die Vision eines Lebensmittelmarkts in der Innenstadt will und werde ich nicht aus den Augen lassen. Es gibt ein hohes Potential. Die Menschen nutzen auch immer mehr die Stadt zum Wohnen und ziehen in die Innenstädte. Die Stadt der kurzen Wege muss Realität sein. Dazu müssen auch die Fuß- und Radwegeverbindungen in die Stadt verbessert werden. Es ist aber nicht nur die Stadt gefordert. Der Hinterhof hinter dem Rathaus soll zum Beispiel entwickelt werden. Aber hier fehlt der Stadt, wie so oft, noch ein Grundstück, um eine innerstädtische Entwicklung in Gang zu bringen.

Wer muss solche Konzepte entwickeln und umsetzen?

Die Aufgaben liegen bei Stadt, Stadtmarketing und auch beim Handel. Solange die Kunden und Gäste in der Stadt immer noch nicht wissen, wer über den Mittag oder am Samstagmittag geöffnet hat, ist das ein Problem. Die fehlende Struktur im Handel wird unsere Entwicklung lähmen. Jeder muss bereit sein, einen Beitrag zu leisten. Die Stadt hat einen Teil ihrer Aufgaben gelöst, auch wenn wir noch nicht am Ende sind. Im Herbst werden wir uns mit dem Handel zusammensetzen und Ansätze diskutieren.

Die Stadthalle wird am Ende dieses Jahres als Ort für große Veranstaltungen ausgedient haben. Braucht die Stadt eine Veranstaltungshalle?

Tettnang braucht ganz klar eine Veranstaltungsräumlichkeit. Aber die große Frage ist, wie viel Kapazität muss sie bieten. Brauchen wir 500, 800 oder gar 1000 Plätze? Jetzt kann man natürlich in einen Wettstreit mit den Nachbarstädten treten. Aber bis 500 Plätze kostet uns die Halle 10 bis 15 Millionen Euro, sagen die Architekten. Bei 800 bis 1000 Plätzen sind es bis zu 25 Millionen. Die Fachleute sagen, dass der Standort Seestraße ideal wäre. Der wäre auch sehr zentral und man könnte eine Tiefgarage errichten. Die Halle wäre aber dauerhaft defizitär, jährlich müssten zwischen 250 000 und 500 000 Euro zugeschossen werden. Das muss jedem klar sein. Am Ende wird es eine politische Entscheidung sein, welcher Weg hier eingeschlagen werden soll. Ich sehe eine Nachfolgehalle nicht in den nächsten fünf Jahren. Die Pflichtaufgaben haben für mich eindeutig Priorität.

Und wann genau kommt die neue Sporthalle?

Jetzt ist der Planungsprozess gestartet. Anfang 2019 haben wir erste Ergebnisse vorliegen, parallel wird auch die Standortfrage mitgeprüft, um in den Planungsprozess konkret einzusteigen. Ich gehe davon aus, dass der Bau der Sporthalle 2020 beginnen wird. Spätestens 2021 muss die Halle fertig sein.

In Sachen Infrastruktur gibt es Initiativen wie den Dorfladen & Dorftreff Hiltensweiler oder den geplanten Bürgerbus. Wie wichtig sind solche Projekte?

Sie sind für unsere Gesellschaft von existenzieller Bedeutung. Der Staat wird es sich in Zukunft nicht mehr leisten können, die sehr hohen Standards auf allen Ebenen sicherzustellen. Wo die Privatwirtschaft das Feld räumt, wird man mit bürgerschaftlichen Initiativen nachdenken müssen, wohin der Weg führt. Die Kommune muss aus meiner Sicht Starthilfe geben. In Hiltensweiler zum Beispiel mit der Miet- und Nebenkostenfreiheit und dem Gebäude. Der Dorftreff hat dort eine weit größere Bedeutung als der Dorfladen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Stadt dort langfristig Unterstützung gewährt. Ohne bürgerschaftliches Engagement können solche Projekte, wie auch der Bürgerbus in Tettnang nicht funktionieren. Wir müssen es endlich schaffen, unsere Ortsteile anzubinden.

Ein Thema, das in den letzten Monaten an Brisanz gewonnen hat, ist der soziale Wohnungsbau. Es gibt eine Kooperation mit der Caritas, das St. Anna-Quartier entsteht. Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte und was kann die Stadt leisten?

Nachdem die Stadt nur sehr wenige einsetzbare Grundstücke besitzt, sind hier leider enge Grenzen gesetzt. Deshalb müssen wir auf Kooperationen setzen und gemeinsam mit Partnern Projekte realisieren, so wie dies beim St. Anna-Quartier mit der St. Gallus-Gemeinde, den beiden Genossenschaften und der Stiftung Liebenau geschehen ist. Ein solches Projekt könnte auch mit der Diakonie Pfingstweid entstehen. Eine andere Option ist eine freiwillige Allianz mit Bauträgern vor Ort, außerdem prüfen wir, ob wir das in Bebauungsplänen festsetzen können. Womit ich momentan hadere, ist, dass Bund und Land die Kommunen derzeit beim sozialen Wohnungsbau im Stich lassen. Hierbei denke ich insbesondere an steuerliche Möglichkeiten für Bauträger.

Etliche Menschen suchen derzeit in Tettnang eine Wohnung. Viele könnten die Mieten schlicht und einfach nicht bezahlen. Was kann die Stadt für diese Menschen tun?

Das Thema Leerstände ist gravierend. Wenn man durch die Stadt geht und mit den Menschen redet, dann weiß man, dass zurzeit viele Wohnungen und ganze Häuser leer stehen. In der Emil-Münch-Straße haben wir für eine Übergangszeit bis 2020 noch Gebäude, die für diese Nutzung von der Eigentümergesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Deshalb muss die Stadt auch in den nächsten Jahren im Bereich Anschluss- und Obdachlosenunterbringung investieren und auch bauen. Direkt nach der Sommerpause wird es dazu im Gemeinderat Entscheidungen geben.

Werden Sie für eine weitere Amtszeit kandidieren? Öffentlich haben Sie sich bereits bei verschiedenen Anlässen so geäußert, dass das nicht der Fall sein werde.

Aus heutiger Sicht weiß ich, dass das meine letzte Amtsperiode sein wird. In nicht mehr ganz fünf Jahren bin ich knapp 60. Ich merke, dass die 60 bis 80 Wochenstunden ihren Tribut fordern. Es ist sehr viel Energie, die man braucht. Und die ist begrenzt. Ich will auch niemand sein, der eine dritte Amtsperiode macht, nur um etwas zu verwalten. 16 Jahre reichen aus. Dann wird es auch Zeit, dass neue Gedanken und neue Impulse kommen, die die Stadt weiterentwickeln. Das braucht Tettnang. Eine Stadt wie Tettnang verträgt Verwalten nicht.