Bürgerbus wird in Neukirch „Sozialer Fahrdienst“

Bürgermeister Reinhold Schnell hat sich über die Verdoppelung der Teilnehmerzahl bei der zweiten Info-Veranstaltung zum Thema Bürgerbus im TSV-Heim gefreut. Bürgermeister Schnell sprach in seiner Einführung von Bedarfsabhängigkeit und sah in naher Zukunft: „Die Gemeinde stellt die ‚Hardware’. Die Bürger sollen beim Fahrdienst mithelfen, denn ohne ehrenamtliches Engagement geht es nicht.“

Schnell wies schon in Richtung des sozialen Modells und rief dazu auf, in diesem Jahr zur Tat zu schreiten. Hockstuben-Leiterin Maria Oberhofer habe mit einer Umfrage bei den Seniorinnen und Senioren mitgeholfen. Dabei habe sich ein deutlicher Bedarf herausgestellt. Weitere persönliche Befragungen der Zielgruppen stehen aber noch an. Bürgerbus-Spezialist Ingo Kitzmann ging in seinem Vortrag zum Sachstand nochmals auf die Unterschiede zwischen Bürgerbus als Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und dem selbst organisierten Sozialen Fahrdienst ein.

Bei letzterem entfallen gesundheitliche Eignungstests und Personenbeförderungsscheine ebenso wie die Verpflichtung, Buslinien den Vorrang zu lassen. Auch wieder mit bei der Info-Veranstaltung war der Amtzeller Vertreter des dortigen Vereins der Vorsitzende Hans Roman. Die Amtzeller haben sich für einen Sozialen Fahrdienst entschieden.

Fahrdienst befördert individuell

Roman machte noch einmal deutlich, was mit dem Vorrang des ÖPNV gemeint war. Bei einem Arztbesuch könnten die Senioren zwar als Personenbeförderung beispielsweise nach Wangen gebracht werden, hätten dort aber an der Bushaltestelle abgesetzt werden müssen. Das wird beim sozialen Fahrdienst individuell und bis zum Ziel durchgeführt. Bei Fahrdienst statt Bürgerbus sei zu beachten: Die Koordination müssen die Bürger selbst organisieren,.

In Kressbronn und Meckenbeu-ren, die das Bürgerbusmodell praktizieren, koordiniert das der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo). Auch der Nachweis der Gemeinnützigkeit sei beim Sozialmodell mit höherem Aufwand verbunden und müsse komplett dokumentiert werden. Roman empfahl dringend, sich mit der verantwortlichen Stelle im Finanzamt in Verbindung zu setzen.

Die anschließende Fragerunde der rund 40 Interessierten beschäftigte sich mit Versicherungen, Möglichkeiten für die Schüler oder Sportvereine, Koordinationsfragen und Vereinsaufwand.

Bürgermeister Reinhold Schnell bestätigte im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung: „In Neukirch wird es wie in der Nachbargemeinde in Richtung des Sozialen Fahrdiensts gehen.“ Soweit bestehe Konsens – und sowohl bei den Fahrern als auch bei den Vereinsorganisatoren habe man schon ‚Freiwillige’ im Auge. Außerdem bestätigte Schultes Schnell schmunzelnd, es bleibe beim schon in der Versammlung Angedeuteten: „Dem Beispiel Amtzells folgend, stehe ich dann auch für den Fahrdienst zur Verfügung.“