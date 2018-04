Bürgerbus „BerTTl“ braucht noch Ehrenamtliche

Die Mitglieder des Bürgerbus-Teams „BerTTl“ haben am Samstag auf dem Tettnanger Städtlesmarkt mit einem Informationsstand über ihren Plan, einen Bürgerbusverein zu gründen, interessierte Bürger über den Fortschritt des Projekts informiert und um weitere Mitglieder geworben. Ein Bus, der bei Bedarf telefonisch angefordert werden kann, soll für alle Tettnanger zur Verfügung stehen.

Besonders Ältere oder Menschen, die kein Auto fahren und an keiner Stadtbusstrecke wohnen, sollen so Mobilität erhalten. Gerade Bürgern aus manchen Teilorten sei es in den Ferien, wenn kein Schulbus fährt, fast nicht möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Tettnang zu kommen, meinte ein Besucher des Info-Stands.

„BerTTl“ steht für den Slogan „Bürger erreichen Tettnang leicht“ und ist noch in der Planungsphase. Das Bürgerbus-Team sucht Sponsoren sowie weitere ehrenamtliche Mitglieder für die baldmöglichst geplante Vereinsgründung. Einige Fahrer, Disponenten und mögliche Vorstandsmitglieder gibt es schon, alle Positionen sind damit aber noch nicht besetzt. Als Fahrer sind Männer und Frauen jeden Alters geeignet, der Bus darf mit einem Pkw-Führerschein gelenkt werden, die Fahrer sollten allerdings Ortskenntnisse besitzen.

Laut Stadträtin Silvia Zwisler und Siegfried Weber vom Bürgerbus-Team soll „BerTTl“ keine Konkurrenz zu ansässigen Taxi- und Busunternehmen werden, sondern eher ein Zubringer zu Haltestellen, von denen aus andere Städte angefahren werden.

Im Moment sei man dabei, ein optimales System herauszufinden, das zwischen dem Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) und einem Sozialem Fahrdienst angesiedelt ist. Man wolle aus den vorhandenen Systemen das Optimale für Tettnang und die Teilorte herausholen, so Ortsvorsteher Peter Bentele und Siegfried Weber.

Start soll nach Sommerferien sein

Deshalb wolle man sich auch nicht an ein vorhandenes System binden, sondern unabhängig und flexibel bleiben. Auf diese Weise habe man nach dem Start jederzeit die Möglichkeit, noch etwas zu verbessern, wenn es nötig sein sollte. Demnächst wird es ein Treffen für alle Interessierten geben, der Start für „BerTTl“ ist nach den Sommerferien geplant.

„Jeder, der will, kann mitmachen“, so Peter Bentele. Siegfried Brugger meint, ein Drittel der Bevölkerung wohne im Umkreis und fühle sich vergessen, dabei seien „wir alle“ Tettnanger. Es werde Zeit, dass „BerTTl“ ins Rollen komme.