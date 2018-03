Bürger sollen sich im Ehrenamt engagieren

Der erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall, Enzo Savarino, hat beim politischen Stammtisch der CDU vor Kurzem im Hotel Bären in Tettnang die Bürger zu mehr Ehrenamt aufgerufen. „Ehrenamt soll gelebt werden“, unterstrichen die CDU-Mitglieder den Aufruf. Das teilt die CDU Tettnang in einem Bericht mit.

Ein weiteres Thema des Stammtischs waren der neue „IG Metall-Tarifvertrag 2018“ sowie „Was kann die Politik tun?“. CDU-Schriftführer und Moderator des Abends, Thomas Maier, freute sich über den Besuch und die Aktualität des Themas, nachdem bereits Anfang Februar in Baden-Württemberg ein neuer Pilot-Tarifvertrag zwischen der IG Metall und den Vertretern der Arbeitgeber unterzeichnet werden konnte.

Zu Beginn seines Vortrags sprach Enzo Savarino über seinen Lebenslauf und wie sehr er die Integrationsfähigkeit in Deutschland schätzt. Er verriet auch, dass er selbst keiner Partei angehöre. Gleiches gelte auch für die IG Metall, die parteipolitisch unabhängig ist. Das sei für die Einheitsgewerkschaft, in der auch viele Mitglieder beispielsweise die CDU wählen oder der CDU angehören, absolut wichtig. Savarino berichtete, dass die IG Metall vor zwei Jahren eine bundesweite Befragung ihrer Mitglieder durchgeführt hat, um zu erfahren, was ihnen wichtig sei. Davon waren insbesondere die Forderungen nach einer befristetet Arbeitszeitreduzierung und eine angemessene Angleichung des Lohnniveaus die Wichtigsten. Beides sei den Verhandlern der IG Metall gelungen. An die Mitglieder der IG Metall sendete Savarino die Botschaft, dass es nicht nur darauf ankommt, seinen Beitrag zu bezahlen und die Vorteile einer Mitgliedschaft zu genießen, sondern viel mehr, sich selbst ehrenamtlich zu engagieren. Das muss nicht in einer Partei oder Gewerkschaft sein, sondern kann genauso in der Freiwilligen Feuerwehr, dem Roten Kreuz oder einem anderen Verein sein.

In einer lebhaften Diskussion beteiligten sich die Gäste am Gespräch. Beispielsweise wurde Savarino von einem Gast gefragt: „Sie bekommen morgen die Möglichkeit Ihr wichtigstes Anliegen beim ,schwarzen Frühstück’, der wöchentlich am Mittwochmorgen stattfindenden CDU/CSU-Bundestagsfraktionssitzung, vorzutragen. Was wäre Ihr wichtigstes Anliegen?“ Savarinos Antwort war, dass die gesetzliche Rente sicher bleiben müsse. Schließlich handle es sich ja nicht nur um eine Versicherungsleistung, sondern auch um die grundsätzliche Haltung der Gesellschaft gegenüber Menschen im Alter. Dagegen verbreite sich mehr und mehr die Meinung, dass die jungen Menschen von heute, später gar keine Rente mehr bekommen würden. Auf die Frage, wie der neue Tarifvertrag für befristete Arbeitnehmer und Leiharbeiter Anwendung findet, antwortete Savarino, dass dieser für befristete Arbeitnehmer vollumfänglich gelte, Leiharbeiter würden nach einem gesonderten Tarifvertrag behandelt. In vielen Metallbetrieben in der Region gelingt dadurch eine bessere Bezahlung – durch Zuschläge – zu vereinbaren.