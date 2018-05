Bäckerei rollt für Rudolf Specker den roten Teppich aus

Normalerweise steht er früh morgens in der Backstube, am Wochenende stand er im Mittelpunkt: Rudolf „Rudi“ Specker. Seit nahezu 40 Jahren ist er Mitarbeiter der Bäckerei Bär und es gibt wohl kaum einen Tettnanger, der noch keine seiner leckeren Brezeln, Seelen oder Wecken genossen hat. Für das Mitarbeiterjubiläum rollte sein Arbeitgeber sogar den roten Teppich aus.

Und so gab es wohl einige Tettnanger, die sich am sonnigen Sonntagabend bei einem kleinen Spaziergang durchs Städtle gefragt haben, ob Tettnang ein neues Gasthaus hat. Roter Teppich, ein Zelt und Außenbestuhlung waren jedoch nur für diesen Abend und zu Ehren dieses ganz besonderen Anlasses mittags aufgebaut worden. Die Bäckerei Bär feierte mit der kompletten Belegschaft und deren Familien Mitarbeiterjubiläum.

Nach dieser langen Zeit kommt für den Bäcker aus Leidenschaft jetzt aber auch der verdiente Ruhestand. Doch wer jetzt Angst bekommt, dass es „beim Bär“ bald nicht mehr so gut schmeckt, der sei beruhigt. Die Familie Bär versichert in einer Pressemitteilung: „Die Bäckerei Bär und Rudi Specker gehören einfach zusammen.“ Und so freute sich auch Hansjörg Bär am Ende seiner Rede, in der er die gemeinsamen Jahre mit Rudi Specker Revue passieren ließ, über die Ankündigung, dass es für Rudolf Specker doch nur ein „Unruhestand“ wird und er die Bäckerei Bär im Rahmen eines Minijobs weiter tageweise mit seinem Wissen unterstützen wird.