Azubis sind Energie-Scouts bei ifm

Nachhaltiges Handeln bedeutet in produzierenden Unternehmen immer auch einen umsichtigen Umgang mit Ressourcen. Eine der entscheidenden Ressourcen in den Betrieben der ifm electronic ist die Energie. Das Unternehmen legt besonderen Wert darauf, dass diese auch in der Ausbildung eine wichtige Rolle spielt. Deswegen haben 14 Azubis und Duale Studenten Ende Oktober an einer Energie-Scout-Schulung der IHK Bodensee-Weingarten teilgenommen, die im Betrieb veranstaltet wurde.

Ziel dieser Schulung ist es, die Auszubildenden und Studenten für das Thema Energie und Energieeffizienz zu sensibilisieren. Sie sollen dazu beitragen Einsparpotenziale in den Abteilungen der ifm zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen anzuregen. Darüber hinaus wurden die Azubis umfassend geschult, wie im Alltag sparsam mit Energie umgegangen werden kann. Inhalte der Schulung waren Klimaschutz und Energie in der Gesellschaft, energietechnische Grundlagen, Beleuchtungs-, Heizungs- und Druckluftoptimierung und Kommunikation im Unternehmen.

Im praktischen Teil der Schulung haben sich die Azubis in Kleingruppen mit einigen Aspekten aus der Praxis bei ifm beschäftigt: Mögliche und aktuelle Heizsysteme, Energie-Einsparmöglichkeiten und Beleuchtung waren die ausgewählten Themen. Die bearbeiteten Projekte wurden dann Ende November 2022 in einer Follow-up-Schulung vor der IHK präsentiert