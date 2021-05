Autos stoßen zusammen

Auf etwa 4000 Euro wird der Sachschaden nach einem Verkehrsunfall beziffert, der sich am Montag kurz nach 9.30 Uhr in der Kirchstraße, Einmündung Schillerstraße, in Tettnang ereignet hat. Eine 53-jährige Suzuki-Fahrerin hielt zunächst an der Stopp-Stelle an, übersah jedoch beim Anfahren den Skoda eines 72-jährigen, der Vorfahrt hatte. Wie die Polizei berichtet stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils etwa 2000 Euro Sachschaden.