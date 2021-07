Autorengruppe veranstaltete Sommerlesung

Die Autorengruppe „Texte am Abend“ von der Literarischen Vereinigung Signatur Tettnang veranstaltet am Donnerstag, 22. Juli, eine Sommerlesung.

Die Autoren Ottmar Meschenmoser aus Ravensburg, Bianca M. Schenk aus Lindau, Dorothea Neukirchen aus Friedrichshafen, Diemut M. Bek aus Wangen und Marion Pesce, Margrit Wolff, Rita Schade und Helga R. Müller aus Tettnang haben für die Besucher eigene Texte und Poesie mit unterschiedlichen Themen zu einem bunten Sommerstrauß gebunden.

Während dem Corona-Lockdown entstanden in den Köpfen der Autoren nicht nur Ideen für Geschriebenes, so die Gruppe in einer Pressemitteilung. Einige füllten die stille Zeit, um den Pinsel zu schwingen, mit Bleistift zu skizzieren oder nach außergewöhnlichen Fotomotiven zu suchen.