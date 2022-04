Autorengruppe „Texte am Abend“ feiert 100. Leseabend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

10 Jahre waren es im Mai 2021, dass die Autorengruppe sich regelmäßig traf um Texte und Lyrik nicht in Schubladen verschwinden zu lassen. Corona vereitelte eine Jubiläumslesung, die im am 7. Juli 2022 nachgeholt wird.

„Texte ans Licht“, titelte 2011 eine erste Einladung in der Schwäbischen Zeitung, um regionale Schreiberlinge aus dem stillen Kämmerchen zu locken. Geschichten und Gedichte sollten aus der Schublade gezogen und weiteren schreibenden Autoren vorgetragen werden. So die Idee der Literarischen Vereinigung Signatur e.V. Tettnang, die mit Heinz Lieber aus Ravensburg die Idee umsetzte, die er bis September 2017 leitete. Danach übernahmen Wolfgang Mach, Helga Müller und Margrit Wolf im Team die anstehenden Aufgaben und führten Moderationsrunden ein. Jeder Autor stellt nun im Laufe des Jahres ein Thema seiner Wahl vor. Ein bewährtes Modell, damit Themen auf den Tisch kommen, die man sonst vielleicht niemals entdeckt hätte.

„Müsste nicht bald der 100ste Textabend stattfinden?“, das Team recherchierte in Aufzeichnungen. Am 13. April versammelte sich die Autorengruppe „Texte am Abend“ ahnungslos zum monatlichen Treffen im Hotel Bären in Tettnang. Überrascht sah man sich um, als der lange Tisch nicht ausreichte und die Sitzordnung zweimal umgebaut werden musste, um allen Autoren Platz zu verschaffen. Hatten sie etwas geahnt? War es Zufall? Nicht einmal die Vorsitzende von Signatur, Angelika Banzhaf, wusste Bescheid und dennoch stattete sie der Gruppe gerade an diesem Abend einen Überraschungsbesuch ab.

Wolfgang Mach begann mit der Moderation und stellte den expressionistischen Dichter Georg Trakl vor, dessen schwermütige Lyrik wegen dem aktuellen Bezug zu Krieg sehr betroffen machte. Was hob danach die Stimmung besser, als die Katze aus dem Sack zu lassen und gemeinsam auf den 100sten Textabend anzustoßen. Ein Ereignis das zeigt, wie sehr die Gruppe sich in den vergangenen Jahren, aber besonders in den schwierigen letzten Monaten zusammengeschlossen hat. Große Freude auch, weil weitere Autoren aus dem Einzugsgebiet Bodensee, Ravensburg, Bad Waldsee und Wangen dazustoßen und neue Anregungen zu Diskussion und regem Austausch führen.

Gäste, Sprachspieler jeder Art, Dichter und Autoren sind zu den Treffen eingeladen. Details finden Sie auf der Homepage von Signatur unter www.signatur-literatur.de