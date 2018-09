Autoren bieten laue Nächte und unterhaltsame Hühner

Außerordentlich aktiv zeigt sich derzeit die Literarische Vereinigung Signatur aus Tettnang.

Dass den Autoren auch das heiße Wetter des Sommers nichts ausmachen konnte, zeigte der Leseabend am Tettnanger Schloss, teilen die Autoren mit. Denn es war heiß in diesem Sommer, die Hitze unerträglich. Und doch traf sich die Autorengruppe zu einem besonderen Sommermeeting im Tettnanger Schlosspark, anstatt in einem geschlossenen Raum

Auf Bänken und bei einem kühlen Getränk wurden Texte über laue Sommernächte gelesen. Nach dem vorgegebenen Motto von Autor Wolfgang Mach: Man nehme eine warme Sommernacht, eine Prise Prosa und etwas magische Lyrik, schüttle dies gut durch und fertig ist ein Sommernachtstraum, den die Teilnehmer sichtlich genossen und der nach Wiederholung ruft, heißt es in einer Mitteilung. Aber es geht thematisch auch lebhafter. Am Pulsschlag von Poesie und Prosa in der Kultur Bar Impuls in Weingarten. Kürzlich lasen Teilnehmer aus der Tettnanger Autorengruppe dort.

Unter dem Überbegriff WortKlangImpuls präsentierten verschiedene Autoren Texte und Lyrik aus dem eigenen Repertoire. Beim Eingangstext von Helga Müller ging es zum Beispiel um Hühner. Da einzelne Textpassagen jedoch von allen Teilnehmern gelesen wurden, erhielt die Geschichte eine besondere Klangnote. Erfrischende Prosa über eine menschlich eifersüchtige Henne, die ihren Hahn unter Kontrolle hält und der Junggockel die neue Henne unter die Fittiche bekommt – während der Alte leer ausgeht. Ottmar Meschenmoser las aus seinem neuen schwäbischen Gedichtband Gereimtes über Uwes Garage, die so vollgestopft ist, dass das Auto auf der Straße parken muss und zog die Lacher auf seine Seite. Rita Schade las eine dramatische Geschichte, die von Verlustängsten und Gemütszuständen handelte und die Zuhörer mitnahm auf die Reise verletzer Seelen. Maria (Mizzy) Bohr hingegen suchte für den Bauern eine Frau und erzählte von einem Badetag aus längst vergangenen Zeiten. Margrit Wolff verzauberte mit ihrem „Birnbaumtraum im Bauerngarten“ das Publikum und Wolfgang Mach las Lyrik mit der ihm eigenen Art, genau hinzuschauen und das Gesehene zu komprimieren. Paula Stützenberger unterhielt die Besucher zwischen den einzelnen Stücken mit Klaviermusik. Sie schreibt und komponiert eigene Stücke, eines davon präsentierte die junge Musikerin und erntete dafür mehr als nur Achtungsapplaus. So wurde sie für den nächsten Leseabend in der Kulturbar Impuls am Dienstag, 9. Oktober, gleich noch einmal verpflichtet, teilen die Autoren mit.