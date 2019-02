Autor entführt Fünftklässler zu den Sternen

Autor Michael Peinkofer hat in der Stadtbücherei Tettnang zwei fantastische Lesungen vor Schülern der Klassen 5a und 5c der Realschule Tettnang abgehalten.

Peinkofer ist laut einer Ankündigung der Stadtbücherei einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren im historischen und Fantasy-Genre. Er war auf Einladung der Kinderbibliothek in Tettnang zu Gast und hatte seine Kinderbuch-Reihen „Sternenritter“ und „Gryphony“ mitgebracht.

Er nahm die etwa 120 Schüler der fünften Klassenstufe der Realschule Tettnang in zwei Lesungen mit auf eine fantastische Reise genommen. Diese führte die völlig gebannten Kinder in eine Welt der fernen Galaxien und Fabelwesen.Peinkofer, der schon als Grundschüler begonnen hat, erste Geschichten zu schreiben, beantwortete nach der Lesung die Fragen der wissbegierigen Klassen. So erfuhren sie nicht, nur wie ein Autor zu seinen Themen kommt, sondern auch wie ein Buch entsteht, wer alles an der Herstellung beteiligt ist und wie viel Autoren verdienen.