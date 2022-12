Autoplanen angezündet: Polizei sucht Täter

Zwei Abdeckplanen, die in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Georgstraße über zwei Autos gespannt gewesen sind, hat ein unbekannter Täter am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr angezündet. Das berichtet die Polizei.

Ein Zeuge wurde glücklicherweise noch rechtzeitig auf den Brand aufmerksam und konnte das Feuer rasch löschen. Der entstandene Sachschaden beträgt deswegen lediglich rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 zu melden.