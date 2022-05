Autoklassiker machen am Neuen Schloss in Tettnang Halt

Glänzende Klassiker sind am Wochenende am Neuen Schloss in Tettnang zu bewundern. Die 21. ADAC Württemberg Historic macht am Samstag, 14. Mai, von 15.30 bis 18 Uhr vor dieser Kulisse Halt, wie der ADAC mitteilt. Es ist einer der letzten Zwischenstopps einer zweitägigen Rallye, bei der es um Zeit, Geschicklichkeit und Punkte geht.

An den Start gehen klassische Automobile, die 1992 oder früher vom Band liefen. Es sind also ausschließlich Fahrzeuge, die im Jahr 2022 mindestens 30 Jahre alt sind.

Die Bandbreite ist groß: Unter den Fahrzeugen ist mit dem Chenard & Walcker T3 ein Le-Mans-Rennfahrzeug aus den 1920ern, aber auch ein Rolls-Royce Silver Cloud 2 von 1969 oder ein VW T1 Samba-Bus. Insgesamt gehen in diesem Jahr mehr als hundert Teams an den Start. Foto: Sabrina Balzer