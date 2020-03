Autokennzeichen als Protest: Warum es beinahe keinen Bodenseekreis gegeben hätte

Was im März 1970 sonst noch geschah

Montfortfest: Aufgrund der sogenannten Inflation der Feste wird das Montfortfest nur noch alle zwei Jahre stattfinden, so wird es am 11. März 1970 bekanntgegeben. Dabei soll nun das Motto „weniger ist mehr“ gelten, damit im zweijährigen Rhythmus umso mehr Besucher zu diesem Sommerfest kommen. Bis heute ist das so beibehalten worden.

St. Johann: Der Bau des Tettnanger Altenpflegeheims St. Johann beginnt. Die Kosten werden zum damaligen Zeitpunkt auf 725000 DM veranschlagt.

Fernsprecher: Im März 1970 wird bekanntgegeben, dass in Oberlangnau ein öffentlicher Fernsprecher gebaut werden soll. Das Gerät soll gegenüber dem Rathaus in Oberlangnau errichtet werden. Bis die Zelle fertiggestellt sei, dauere es ein Jahr, heißt es in der Meldung. (eb)