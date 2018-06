Autofahrerin übersieht Liegefahrrad

Ein 42-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße Prellungen und Schürfungen erlitten. Eine 68-jährige Autofahrerin war aus Richtung Reutenen kommend nach links in die Schäferhofstraße abgebogen und hatte dabei den 42-Jährigen mit seinem Liegefahrrad übersehen. Im Kreuzungsbereich prallten das Auto und das Rad zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils rund 1000 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Bericht.