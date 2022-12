Mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Folge eines missglückten Ausparkmanövers, das am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Montfortstraße in Tettnang passierte. Der 72-jährige Unfallverursacher vertauschte laut Polizei versehentlich den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. In der Folge prallte sein Mazda gegen einen am Straßenrand geparkten VW Polo und anschließend gegen einen BMW. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 12.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.