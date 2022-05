Autofahrer übersieht überholendes Motorrad

Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer musste leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden, nachdem er am Donnerstag bei Holzhäusern in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Der Mann fuhr laut Polizeibericht hinter einem 72 Jahre alten Mitsubishi-Lenker in Richtung Tettnang. Als der Motorradfahrer seinen Vordermann überholte, setzte dieser ebenfalls zum Überholmanöver an. Dabei kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge, woraufhin der 49-Jährige die Kontrolle über seine Kawasaki verlor und stürzte. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 500 Euro Sachschaden, am Motorrad, um das sich ein Abschleppdienst kümmerte, kann dieser noch nicht beziffert werden.