Autofahrer übersieht Roller

In der Oberhofer Straße in Tettnang ist es am Dienstag kurz nach 6 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro.

Ein 24-jähriger Autofahrer, der die Oberhofer Straße in Richtung Lindauer Straße unterwegs war, wollte nach links in die Einfahrt einer Bäckerei abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Dabei stürzte der Zweiradfahrer über die Motorhaube und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.