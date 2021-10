Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 7 Uhr beim Abbiegen an der Einmündung Loreto-/Lindauer Straße einen stadtauswärts fahrenden Radler übersehen. Es kam zur Kollision, wie die Polizei schreibt. Der Radler stürzte und musste zur weiteren Versorgung in die Klinik gebracht werden. Den Schaden an Auto und Fahrrad beziffert die Polizei auf jeweils etwa 500 Euro.