Autofahrer übersieht in Bürgermoos 57-jährige Radfahrerin

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr in Bürgermoos erlitt eine 57-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen. Das teilt die Polizei mit. Die Frau musste in die Klinik.

Ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer bog von der durch Bürgermoos führenden Marienfelder Straße nach rechts in die Tettnanger Straße ein und übersah dabei die aus Tettnanger Richtung kommende Frau auf dem Fahrradschutzstreifen, der an der L333 entlang führt. Dabei kam es laut Polizei zur Kollision. In Folge des Sturzes zog sich die Pedelec-Lenkerin, die einen Helm trug, schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Rad entstand etwa tausend Euro Sachschaden, am Wagen des Unfallverursachers etwa 500 Euro.