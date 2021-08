Autofahrer streift Motorradfahrerin

Leichte Verletzungen hat sich die 20-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Wangener Straße / Riedstraße in Tettnang zugezogen.

Die junge Zweiradfahrerin wurde im Kreisverkehr von einem zunächst hinter ihr fahrenden 84-jährigen VW-Fahrer überholt. Noch während des Manövers wollte der Autofahrer den Kreisverkehr in stadtauswärtige Richtung in die Wangener Straße verlassen und streifte dabei die Simson-Fahrerin. In der Folge stürzte die 20-Jährige von ihrer Maschine und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Am Kleinkraftrad entstand rund 500 Euro, am Wagen des Unfallverursachers etwa 3000 Euro Sachschaden.