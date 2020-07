Autofahrer schläft am Steuer ein

Weil er eigenen Angaben zufolge kurz eingeschlafen war, hat ein 55-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der B 467 in Höhe Tettnang-Schäferhof einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann die Strecke von Langenargen kommend in Richtung Meckenbeuren und kam Zeugenangaben zufolge am Ende einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrspur und dann nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr der Wagen noch etwa 150 Meter im Grünstreifen, bevor er schließlich zum Stehen kam. Der Unfallverursacher sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Da das Fahrzeug nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt kamen dem 55-Jährigen zwei Fahrzeuge entgegen, die bis zum Stillstand abbremsen mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Deshalb wird von der Polizei nun gegen den Unfallverursacher wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Während der Fahrer des hinteren Wagens sich bereits gemeldet hat, suchen die Beamten noch die Insassen des vorderen Fahrzeugs, eventuell eines grünen oder grauen Citroen Berlingo oder Renault Rapid, als Zeugen.