Autofahrer nimmt Bus die Vorfahrt

Mit einem Bus ist ein 19-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr in der Seestraße zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro. Der Autofahrer wollte mit seinem Seat an einem Stadtbus vorbeifahren, obwohl dieser erkennbar anzeigte, dass er von einer Haltestelle auf die Fahrbahn einfahren wollte, berichtet die Polizei. Dabei stieß der Wagenlenker mit dem vorfahrtberechtigen Bus zusammen. Am Stadtbus entstand geschätzt 5000 Euro, am Auto rund 4000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.