Autofahrer nach Kollision gestorben - Unfallursache noch unklar

Ein 49-Jähriger befuhr die L 333 von Tettnang kommend in Richtung Walchesreute. Am Ortseingang überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein geparktes Fahrzeug und schob dieses gegen ein Garagentor.

Der 49-Jährige wurde nach notärztlicher Behandlung umgehend in ein Klinikum gebracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der Mann am Samstag gestorben.

Nach Angaben der Polizei könnte ein medizinischer Notfall Grund dafür gewesen sein, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.