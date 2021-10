Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich der Lindauer Straße/Martin-Luther-Straße in Tettnang eingefahren, wie die Polizei mitteilt. Zur gleichen Zeit wollte eine 59-jährige Frau mit ihrem Auto bei grüner Ampel die Kreuzung queren. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10 000 Euro.