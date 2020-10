Autofahrer hat deutlich zu viel getrunken

Mit Alkohol am Steuer ist am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer in der Wangener Straße aus dem Verkehr gezogen worden. Eine Polizeistreife kontrollierte den 57 Jahre alten Fahrer, da sein Opel durch laute Auspuffgeräusche auffiel. Während an dem Fahrzeug letztlich alles in Ordnung war, ergab ein Atemalkoholtest dem Autofahrer einen Wert von rund 1,7 Promille, heißt es im Polizeibericht. Die Folgen waren eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.