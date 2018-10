Von Schwäbische Zeitung

Nach dem Fußballspiel in der Landesliga SV Oberzell gegen FV Rot-Weiß Weiler zu einer Körperverletzung am vergangenen Samstag gegen 17.30 Uhr in Oberzell kam es zu einer Körperverletzung. Das berichtet die Polizei in ihrem Bericht vom Sonntag. Auf dem Weg zur Kabine soll ein 30-jähriger Spieler einen 26-jährigen gegnerischen Spieler von hinten niedergeschlagen haben. Der Geschädigte war laut Polizei kurzfristig bewusstlos und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.