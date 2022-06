Auto streift Leitplanke

In der Seestraße in Tettnang ist es am Montagvormittag zu einem Unfall gekommen. Der Schaden: rund 10 000 Euro.

Eine 30-jährige Autofahrerin bog laut Polizeibericht von der Bundesstraße 467 links in die Seestraße ein und nahm dabei einer 32-Jährigen, die aus Tettnanger Richtung kam, die Vorfahrt. Um eine Kollision zu verhindern, wich diese aus und streifte mit ihrem Auto die Leitplanke. Dabei entstand an ihrem Wagen hoher Sachschaden an der rechten Seite. Ob an der Verkehrseinrichtung ein Schaden entstand, ist aktuell nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.