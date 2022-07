Auto kommt von Straße ab und rutscht vier Meter eine Böschung hinunter

Glück im Unglück hatte ein 37 Jahre alter Autofahrer, der am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der alten B 467 zwischen Reutenen und Gießen unterwegs war. Der Mann war mit seinem VW in Richtung Reutenen unterwegs und fuhr mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach links in den Grünstreifen.

In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und rutschte eine etwa vier Meter hohe Böschung hinab. Dabei entstand den jetzigen Erkenntnissen zufolge weder an seinem Fahrzeug noch an der Verkehrseinrichtung größerer Sachschaden.

Der 37-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon.