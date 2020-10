Auto macht sich selbstständig

Offensichtlich nicht richtig gegen Wegrollen gesichert hatte ein 75-jähriger Autofahrer seinen Wagen, den er am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr auf dem BayWa-Parkplatz abgestellt hatte. Kaum hatte der Mann sein Fahrzeug verlassen, rollte dieses laut Polizeibericht rückwärts und prallte gegen einen Mazda, der in einer gegenüberliegenden Parkbucht stand. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro.