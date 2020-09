Auto macht sich selbstständig

In der Straße „Am Lindenbuckel“ in Tettnang hat sich am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr ein Auto selbstständig gemacht und ist gegen ein geparktes Wohnmobil gestoßen. Wie die Polizei berichtet, hatte die 44 Jahre alte Fahrerin auf der abschüssigen Straße das Auto nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Bei der Kollision entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.