Auto kommt auf Gegenfahrbahn

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr auf der K 7719 zwischen Siggenweiler und Tettnang wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 52-jähriger Autofahrer hatte den Ermittlungen der Polizei zufolge die K 7719 von Siggenweiler kommend in Richtung Tettnang befahren und kam im Verlauf einer unübersichtlichen Linkskurve vermutlich aus Unachtsamkeit nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 18-Jährige erkannte die Situation und versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurden die 18-Jährige sowie ihre 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer hatten sich nach bisherigem Kenntnisstand keine Verletzungen zugezogen. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.