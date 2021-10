Auto kollidiert mit Traktor

Auf der Dorfstraße bei Hiltensweiler ist eine 45-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 9.45 Uhr einem entgegenkommenden Maismäher ausgewichen. Sie geriet laut Polizeibericht rechts in eine angrenzende Wiese und verlor die Kontrolle über ihr Auto, das schließlich mit einem hinter dem Mäher fahrenden Traktor-Gespann kollidierte. Während an dem Auto ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand, blieb die landwirtschaftliche Zugmaschine augenscheinlich unbeschädigt. Verletzt hat sich bei dem Unfall niemand.