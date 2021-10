Auto kollidiert mit Stadtbus

In der Seestraße in Tettnang ist am Mittwoch gegen 7.45 Uhr ein Auto mit einem Stadtbus kollidiert. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 9000 Euro. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte an dem Bus vorbeifahren, obwohl dieser erkennbar anzeigte, von einer Haltestelle auf die Straße einfahren zu wollen, heißt es im Poizeibericht. In der Folge kam es zu dem Zusammenstoß.

Der Schaden am Stadtbus wird von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt, der Schaden an dem aUoa fu 4000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.