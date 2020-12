Auto in der Schäferhofstraße angefahren und sich aus dem Staub gemacht

Während ein 34-jähriger Golf-Fahrer am Donnerstag gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Schäferhofstraße einparkte, ist ein 80-Jähriger mit seinem SUV zurückgefahren und streifte beim Ausparken den VW Golf an der rechten hinteren Tür. Der hierbei entstandene Fremdschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Obwohl er den Aufprall bemerkt haben müsste, fuhr der 80-Jährige anschließend davon – ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Mann hat sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten.