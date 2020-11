Auto in der Oberhofer Straße gestreift und davongefahren

Um Zeugen bittet die Polizei aktuell zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr in der Oberhofer Straße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer, der in einem anthrazitfarbenen Wagen unterwegs war, streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Fünfer BMW und suchte im Anschluss das Weite. Es entstand an beiden Autos ein Schaden am Außenspiegel, heißt es im Bericht der Polizei.

Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Verursacher werden erbeten unter Telefon 07542 / 937 10.